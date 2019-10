Un tour du chapeau pour Bo Horvat

Le capitaine des Canucks de Vancouver Bo Horvat a réussi un tour du chapeau dans une victoire de 5 à 2 contre les Red Wings, mardi soir, à Detroit.

Menés 2 à 0 après 40 minutes de jeu, les visiteurs ont inscrit cinq buts sans réplique en troisième période. Horvat a marqué les deux premiers buts des siens en avantage numérique.

Jake Virtanen a inscrit le but gagnant en milieu d’engagement. Tim Schaller a touché la cible deux minutes plus tard tandis que Horvat a complété son tour du chapeau, dans un filet désert, avec un peu plus d’une minute à faire au temps réglementaire. Il s’agissait de son cinquième but de la saison.

Pour les Red Wings, qui ont encaissé un cinquième revers consécutif, Anthony Mantha et Dennis Cholowski ont secoué les cordages.