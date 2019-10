TALBOT, Martine



À son domicile, le 20 octobre 2019, à l'âge de 56 ans, est décédée Mme Martine Talbot, fille de feu Thérèse Paquette et de feu Yvan Talbot, demeurant à Grondines. Elle laisse dans le deuil son frère Jean Talbot et sa sœur Manon Talbot, sa nièce Jessica et sa fille Ayakumi, ses tantes et son oncle: Dorothée, Aline, Lise et Mario Talbot (Micheline Gagné); ainsi que plusieurs cousins, cousines, amis et plus particulièrement Francine Arcand et Marie Deraspe, autres parents dont spécialement la famille Sigouin. L'Aquamation a eu lieu auLa famille vous accueillera le vendredi 25 octobre de 19 h à 22 h et le samedi à compter de 8h30 ausuivies de l'inhumation au cimetière Mgr Pelletier, Granby. Des dons à la Fondation du Cancer du Sein seraient appréciés. Formulaires disponibles au bureau du Complexe Le Sieur. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital St-Sacrement et du CIUSS de Portneuf pour les bons soins prodigués à Martine.