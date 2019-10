MACDONALD, Lucie



À son domicile, le 18 octobre 2019, est décédée subitement à l'âge de 60 ans, dame Lucie Macdonald, épouse de feu Denis Therrien, fille de feu Roland Macdonald et de feu Marie-Lucille Lemelin. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 12h50.et de là au Mausolée du cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Sylvie et Lynda (Robert Mallet); son filleul et neveu Pierre-Alexandre Macdonald (Virginie Côté), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien: Michel (Lyne St-Hilaire), Bruno (Chantal Pépin) et Nicole (Claude Bolduc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, collègues de travail et ami(e)s du camping. Elle est allée rejoindre son mari, son père et sa mère, son frère Jean-Pierre (Céline Gaulin) décédé le 7 octobre 2019, sa nièce Sophie Moreau et sa belle-sœur Diane Therrien (Gilles Landry). Vos témoignages de sympathie, peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, service aux donateurs, 1705-1155 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc), H3B 3Z7. Par téléphone au 1(877) 990-7171 / site internet : www.rubanrose.org