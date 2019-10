3e lien : Legault présentera «bientôt» un projet «chiffré» à Ottawa

Loin de voir la nouvelle répartition des sièges à Ottawa comme une menace pour la réalisation du troisième lien, le gouvernement Legault assure que le projet «existe», «avance», tellement qu'il sera «bientôt» présenté à Justin Trudeau, chiffres à l’appui.

Interrogé à ce sujet, le premier ministre François Legault et son ministre des Transports, François Bonnardel, ont tous deux mentionné qu’ils avaient été étonnés d’entendre Justin Trudeau déclarer, début octobre, que ce projet «n’existe pas».

«J’ai entendu M. Trudeau dire (pendant la campagne électorale) qu’il n’avait pas encore vu le projet. Bon... on va lui en montrer un chiffré bientôt», a déclaré M. Legault, avant de se rendre au Salon bleu, mercredi matin.

«Il existe», répète Bonnardel

Le ministre Bonnardel a abondé dans le même sens, en soulignant qu’avant le déclenchement des élections, son homologue fédéral aux Transports, Marc Garneau, ainsi que le ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, étaient pourtant bien au fait du dossier.

«J’ai été très surpris de voir le premier ministre (Trudeau) et des ministres (libéraux) nous dire que le projet n’existait pas... Alors je leur répète : il existe ce projet. Il existe. Il va se réaliser. On y travaille présentement», a insisté M. Bonnardel.

Même si les néo-démocrates sont fortement opposés au troisième lien et qu'ils détiennent désormais la balance du pouvoir, M. Legault ne croit pas que cela soit mauvais signe pour l’appui du fédéral au projet.

«Je ne pense pas», a dit M. Legault. «Je n’ai pas entendu M. Trudeau dire : "on est contre le projet"», a également observé le premier ministre.

Mais quand?

M. Legault n’a pas voulu préciser à quel moment le projet sera soumis à Ottawa. «Je vais laisser François Bonnardel avec son équipe, a dit M. Legault. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur le projet actuellement et quand on va avoir un projet bien ficelé, bien chiffré, on va être transparents, on va tout donner les informations.»

M. Bonnardel a indiqué de son côté que le projet «suit les étapes». Il a récemment laissé entendre que les coûts seraient connus en 2020.

«Je reçois un rapport mensuel sur l’état d’avancement des travaux alors tout va bien», a-t-il assuré, mercredi.

Questionné à savoir si le fédéral pourrait retarder sa réalisation, «pas du tout», a affirmé le ministre des Transports, en refusant de confirmer si Québec pourrait éventuellement aller de l’avant sans aide fédérale.