ROUTHIER, Raymonde Hébert



Paisiblement et entourée de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 octobre 2019, est décédée à l'âge de 88 ans, dame Raymonde Hébert, épouse de feu Rosaire Routhier. Elle demeurait à Lévis. Madame Hébert laisse dans le deuil sa fille et son gendre Johanne et Remi Couture, ses fils et sa bru Mario et Manon Boutet, Alain, feu Marcel, Pierre et Jean-Pierre, son frère et sa belle-soeur Raymond et Thérèse Fiset, ses soeurs Jeannine et Yolande, ses petits-enfants Marc-André, Alexandra, Angie, Marie-Ann (Mikaël Pouliot), Énola et Bianca (Maxime Rodrigue) ainsi que Mario Larochelle et plusieurs arrière-petits-enfants et ami(e)s.La famille vous accueillera auà compter de 9h.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.