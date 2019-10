En pleine tournée canadienne à l’occasion des célébrations du 500e de La Havane, Auténtica Cuba s’arrête à Québec aujourd’hui, de 12 h à 16 h, à l’Hôtel Québec Inn (7175, boulevard Wilfrid-Hamel).

Une importante délégation de l’industrie touristique cubaine mettra en lumière les nouveaux attraits touristiques 2019-2020 et les nouvelles destinations, dont Cayo Cruz, la toute nouvelle destination paradisiaque à Cuba. Les principaux voyagistes et principales lignes aériennes canadiennes qui desservent Cuba feront aussi partie de cette tournée. Cuba se développe rapidement et disposera de plus de 4200 chambres supplémentaires dans 26 nouveaux hôtels en 2020. L’entrée et le stationnement sont gratuits.

Croix du Mérite Photo courtoisie

Le prince Stéphane G. Belosselsky Belozersky, Lieutenant Grand Prieur et Grand Chancelier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, a profité de sa récente visite au Canada et à Québec pour attribuer la Croix du Mérite à deux citoyennes de Québec. Sandra Deschênes, directrice et propriétaire du IGA Deschênes du chemin Sainte-Foy, à Québec, a reçu cette distinction pour avoir noué une relation de partenariat avec l’organisme La Bouchée généreuse et son entreprise en alimentation. Lucette Blanchet Garneau a, quant à elle, été honorée pour son implication, son dévouement, sa disponibilité et son professionnalisme auprès des gens dans le besoin. Sur la photo, de gauche à droite : Lucette Blanchet Garneau, le prince et Sandra Deschênes.

Un « tailgate » particulier Photo courtoisie

Près de 350 personnes ont participé, le 4 octobre dernier aux abords du terrain de football du Séminaire Saint-François (SSF), au 8e Tailgate Père-Boulé, une célébration d’avant-match jumelant un hommage à Bob Bissonnette, qui a fréquenté le SSF de 1993 à 1997, et l’enjeu de la coupe Prémont-Boulé en football juvénile D1. Les organisateurs de la soirée en ont profité pour remettre un chèque de 1000 $ à la Fondation Bob Bissonnette représentée par sa famille. L’événement a permis d’amasser la somme de 7300 $ remis à la Fondation Saint-François, responsable de l’organisation de la soirée. Sur la photo, de gauche à droite : Alain Parenteau, responsable de la Fondation Saint-François ; Josiane Bissonnette (sœur) ; Lisette Lemelin et Grégoire Bissonnette (parents de Bob Bissonnette) ; Luc Savoie, directeur général du SSF ; et Steve Jobidon, Fondation Bob Bissonnette.

À la conquête de l’Everest Photo courtoisie

Un groupe de sept personnes mobilisées dépasseront leurs limites, du 26 octobre au 15 novembre, en participant à l’Expédition Népal, activité caritative organisée par la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, en partenariat avec Trek8848, et qui vise à atteindre le camp de base de l’Everest, d’une hauteur de 5364 m. L’objectif est d’amasser des fonds pour l’Hôtel-Dieu de Lévis, de se dépasser dans un défi sportif et d’aider les populations locales. En tout, 35 000 $ seront amassés pour le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Sur la photo, dans l’ordre habituel : les participants François-Michel Bolduc, Geneviève Bureau, Cynthia Bilodeau et Natalie Jutras ; Renée Paris (Medigas), Dr Rob Casserley (guide-accompagnateur) ; Caroline Poulin, André Poisson et Martin Langlais (participants).

Anniversaires Photo courtoisie

Lucie Laroche (photo), championne de ski alpin avec deux podiums en Coupe du monde, conseillère municipale à Lac-Beauport, 51 ans... Les jumeaux Eddy et Nelson Dion Angelil, fils de Céline Dion et René Angelil, neuf ans... Marie-Josée Breton, CPA, CA, banquière Privée chez RBC Banque Privée, 54 ans... Louis-Philippe Dandenault, comédien québécois, 46 ans... Louis Sleigher, ex-Nordiques, 61 ans... Pelé, joueur de soccer de l’équipe nationale brésilienne, 79 ans... Chi Chi Rodriguez, golfeur gagnant de huit titres de la PGA entre 1963 et 1979, 84 ans.

Disparus Photo courtoisie