CHABOT, Jeannine Giguère



Femme de cœur, une personne extraordinaire, une mère attentionnée, une grand-mère et arrière-grand-mère généreuse. Maman nous a quittés en laissant dans le deuil plusieurs proches qui la garderont à jamais en mémoire.Au CHSLD Saint-Fabien, le 15 octobre 2019, à l'âge de 93 ans et demi, est décédée dame Jeannine Giguère, épouse de feu monsieur Adrien Chabot. Elle était la fille de feu dame Albina Couture et de feu monsieur Roméo Giguère. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 13h30 à 14h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel (Odette Royer), Claude (Anne-Marie Roberge), Pierre (Diane Roberge), Paul (Louise Mathieu), feu André, Marc (Carole Blais), Lucie (Yves Pigeon), Céline (Richard Bélanger), Madeleine (Alain Fortier), feu François, Marcelle (Paul-Émile Gosselin), feu Sylvie, Mario (Carole Therrien) et Serge (Linda Therrien); plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; ses sœurs: Hélène (feu Adrien Bélanger) et Colette (feu Wilfrid Lapointe); ses belles-sœurs: Rita Chabot (feu Raymond Giguère), Cécile Chabot et Jacqueline Roby (Gérard Lamy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Saint-Fabien-de-Panet pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc), G2J 1B8 , Tél. : 418-682-6387. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.