«Calliari Bang! Bang!»: la vie musicale de Marco Calliari racontée dans une biographie

À temps pour fêter ses 30 ans de carrière en musique, la vie de l'auteur-compositeur-interprète Marco Calliari sera racontée dans la biographie «Calliari Bang! Bang!» qui sera lancée le 7 novembre.

Rédigée par Andrea Gozzi, l'oeuvre s'intéressera au parcours de celui qui a d'abord fondé le groupe métal Anonymous avant de se lancer dans une carrière solo au début des années 2000.

Certains moments charnières de Marco Calliari prendront une dimension unique grâce à un code numérique permettant différentes écoutes.

La version italienne de «Calliari Bang! Bang!» sera disponible en Italie à compter de mai prochain. Le disque du même titre a été lancé en février dernier.

Le chanteur a un horaire chargé avant l'arrivée de 2020. Il doit notamment se rendre au Salon du livre de Rimouski, les 9 et 10 novembre. Pour tous les endroits où il sera possible de le voir et l'entendre au cours des prochaines semaines, on se rend au marcocalliari.com.