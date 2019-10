PELLETIER, Jocelyne Dumais



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 5 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Jocelyne Dumais, épouse de monsieur Martin P. Pelletier. Elle était la fille de feu dame Lauréanne Beaulieu et de feu monsieur Léo Dumais. Elle demeurait à Québec.le vendredi 25 octobre 2019 de 19 h à 21 h et le samedi 26 octobre 2019 de 9h30 à 13h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Martin P. Pelletier, son fils Luc Pelletier (Nancy Lisée); sa fille Julie Pelletier (Stephan Côté); ses petits-enfants : Philippe Pelletier, Béatrice Pelletier, Jean-Daniel Côté et Pier-Yves Côté; sa sœur jumelle Pauline Dumais (Benoit Beaudoin); son frère Jacques Dumais (Ruth Tremblay) et sa belle-sœur Bernadette Pelletier. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Arthrite de Québec, 1275, chemin Sainte-Foy, Local 125 A, Québec (Qc), G1S 4S5, Tél.: 418-692-0220 (ligne sans frais 1 800 321-1433).