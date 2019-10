Connaissez-vous bien les pneus d’hiver?

10°C

7°C

0° C

-12° C

7° C

Dès que le mercure descend sous la barre des 7 °C, l’efficacité des pneus d’été et des pneus quatre saisons est compromise. Comme la température descend souvent plus bas que cela avant le 1er décembre, il est fortement recommandé d'équiper son véhicule de pneus d'hiver avant cette date limite obligatoire.