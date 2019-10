La Ville doit reprendre son appel d’offres

La Ville de Saint-Augustin devra reprendre le processus d’appel d’offres pour la démolition du Centre Jean-Marie-Roy et la construction de son futur centre sportif au même endroit, en raison des soumissions trop élevées.

La soumission la moins chère de 8,2 M$ a été jugée non conforme et la seule autre soumission reçue frôlait les 10 M$, alors que le projet est évalué à environ 7 M$. La Ville veut donner un seul contrat clés en main au même entrepreneur pour la démolition de l’immeuble existant, la conception du futur centre et sa construction.

« Mon espoir, c’est de donner le contrat dans un mois », a exprimé le maire Sylvain Juneau en entrevue. Il a bon espoir d’obtenir des soumissions plus basses en modifiant légèrement certaines clauses de l’appel d’offres.

Un léger retard, selon le maire

« L’échéancier qu’on avait pour que ça soit livré l’automne prochain, j’y crois encore, mais dans le pire des scénarios, ça va retarder à Noël. » La Ville s’attend aussi à recevoir des sommes de son assureur pour faire diminuer la facture du projet, à la suite de l’effondrement partiel de la toiture du centre, l’hiver dernier.