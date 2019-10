Le nom « Trump » disparaît de deux patinoires de Central Park

NEW YORK | Le nom « Trump » en grosses lettres sur deux patinoires de Central Park, c’est fini: la direction des parcs new-yorkais a confirmé mercredi que la Trump Organization avait décidé d’y renoncer, sans donner d’explication.

« De sa propre initiative, la Trump Organization nous a informés fin août qu’elle prévoyait de changer la marque » des patinoires, a indiqué une porte-parole de la direction des parcs new-yorkais, dans un communiqué.

Dans les années 80, alors que Donald Trump, encore simple homme d’affaires new-yorkais, était en pleine ascension, sa société avait repris la gestion de ces patinoires ouvertes au public chaque hiver: la Wollman Rink, la plus connue et la plus touristique, au sud du parc, construite en 1950 et restée plusieurs années fermée pour travaux au début des années 80, et la Lasker Rink, plus au nord, construite en 1966.

Donald Trump était très fier de ces installations, et les citait régulièrement comme preuves de ses talents d’entrepreneur immobilier.

Lors d’un meeting électoral dans l’Iowa, avant son élection à la présidentielle en 2016, il s’était vanté d’avoir réussi à « remettre d’aplomb en quatre mois » la Wollman Rink.

En janvier 2018, alors qu’il évoquait le mur qu’il veut ériger à la frontière mexicaine, il avait cité cette patinoire comme exemple de sa capacité à réaliser des travaux « pour moins cher et plus rapidement que prévu. »

Pourquoi alors retirer son nom de ces installations?

La Trump Organization n’a pas répondu mercredi aux sollicitations de l’AFP. S’il continue à orner plusieurs grands bâtiments new-yorkais, le nom Trump a déjà été, depuis son arrivée à la Maison Blanche, retiré de plusieurs immeubles résidentiels. Le plus souvent à la demande de résidents qui soit étaient en désaccord avec sa politique, soit craignaient de voir baisser la valeur de leurs appartements dans ces bâtiments.

Il est possible que la Trump Organization ait voulu éviter toute critique qui pourrait lui faire perdre les contrats de concession de ces patinoires, qui expirent au printemps 2021.

Le président est régulièrement critiqué pour continuer à tirer profit de ses affaires depuis son arrivée à la Maison Blanche. Il a renoncé récemment à son idée d’organiser un sommet du G7 dans un de ses clubs de golf de Floride l’an prochain, qui avait suscité un tollé.