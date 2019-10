Les femmes trompées ne mériteraient-elles pas plus de sympathie?

Lisant votre Courrier régulièrement, une chose m’a frappée en ce qui concerne toutes ces femmes qui vous racontent leur aventure avec des hommes mariés ou déjà engagés avec une autre. Elles pleurent sur votre épaule et vous demandent de les aider, mais vous ne leur dites jamais qu’elles ont eu tort de voler le bien d’une autre et quelles ne font que récolter ce qu’elles méritent. Comme si c’était normal de voler le bien d’une autre et d’en recevoir l’absolution automatique?

Vous vous contentez de leur dire de travailler à oublier et à se reconstruire. Mais jamais un mot sur leur responsabilité face au vol dont elles se sont rendues coupables. Je ne trouve pas ça correct que vous passiez sous silence cette réalité. Je me suis fait voler mon mari pendant un certain temps par une de ces chipies. Heureusement il s’est réveillé à temps et a choisi de revenir dans le giron familial par lui-même.

J’ai pardonné et on est reparti à zéro. Est-ce qu’une maîtresse serait capable d’autant de générosité? J’en doute. Ce qu’elles veulent dans le fond, c’est briser un couple, briser une famille, pour s’approprier ce qu’une autre a bâti à coup de volonté et de sacrifices. J’aurais apprécié que vous notiez à cette voleuse de mari qu’elle recevait la monnaie de la pièce qu’elle avait choisi de jouer en s’appropriant un bien qui appartenait à une autre.

Mais non, vous, vous ne faites pas la part des choses. Vous donnez le bénéfice du doute à celle qui souffre d’avoir été abandonnée si rapidement, mais tout ce dont a souffert la femme légitime, ça ne compte pas. Vous ne devriez pas être fière de manifester une aussi grande générosité envers les instigatrices du mal. C’est une femme qui a déjà été blessée qui vous le dit! À bon entendeur, salut!

Anonyme

Je réponds à la personne qui m’écrit en fonction de son problème à elle et non à toutes les autres parties prenantes du problème qu’elle m’expose dans sa lettre. Tout comme je ne jugerais pas sur le plan moral qu’une femme refasse vie commune avec un homme qui l’a trompée, je ne me permettrai pas plus de juger une femme qui devient amoureuse d’un homme déjà engagé avec une autre. Je suis là pour aider les gens dans la mesure de mes connaissances. Pas pour les caler encore plus en les plongeant dans des problèmes de conscience pire que ceux qui les assaillent déjà. Ce n’est marrant pour personne d’être trompé, de quelque bord qu’on soit.