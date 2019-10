Les perdrix du Wessonneau

RÉSERVE SAINT-MAURICE | Le secteur Wessonneau de la réserve faunique de Saint-Maurice était reconnu pour la qualité de son offre de pêche. Il faudra maintenant ajouter qu’il représente un bon secteur de chasse au petit gibier.

« Nous avons décidé de créer sur ce secteur un site de chasse pour les amateurs qui veulent chasser en VTT », souligne le directeur de la réserve, Francis Desjardins.

« Nous avons mis à la disposition de ces amateurs un territoire de 198 km2 où ils peuvent chasser à leur guise. À en juger par les résultats obtenus jusqu’à présent, je crois que nous avons vu juste. » Pour l’occasion, j’avais en main un Wolverine X2 qui m’avait été fourni par les gens de Pro Performance. J’ai donc pu faire d’une pierre deux coups en découvrant ce territoire et faire un essai long terme d’un côte à côte que je qualifierais maintenant de très intéressant et très polyvalent.

Sur le territoire du secteur Wessonneau, on trouve de nombreuses routes forestières qui vous donnent accès à des secteurs où peu de gens se rendent pour le petit gibier.

Pour la gélinotte huppée et les tétras, les différents habitats sont parfaits. Tout y est pour leur permettre de se développer en population abondante, au grand plaisir des chasseurs. En une seule journée, le groupe a pu récolter neuf oiseaux, ce qui représente une récolte plus qu’intéressante.

Nous avons réussi à respecter la moyenne de la réserve qui est de deux oiseaux par jour par chasseur.

Le VTT permet d’avoir accès à des routes et des sentiers que vous ne pourriez atteindre autrement, sauf si vous êtes un bon marcheur.

Les secteurs des lacs vedettes, le Paulette et le Saint-Thomas, ont été particulièrement productifs. La zone 33 qui se trouve au nord-est de la réserve nous a réservé de belles surprises.

LES SERVICES

Sur place, vous avez deux choix pour le logement. Il y a les nouveaux chalets relocalisés qui sont bien connus des amateurs de pêche. Ils sont neufs, entièrement équipés au solaire et peuvent accueillir très confortablement quatre personnes. Ils contiennent tous les équipements nécessaires pour vous assurer un séjour de qualité en plan européen.

Pour les nostalgiques, le directeur a conservé le chalet de la Rivière. Il peut accueillir jusqu’à huit personnes. Les pièces de bois équarries à la hache qui forment les murs nous font remonter dans le temps. Il vient tout juste d’être équipé du système solaire complet, vous assurant ainsi un confort plus grand.

Dans tous les cas, ce qu’il y a de très intéressant, c’est qu’aussitôt que vous quittez la cour de votre chalet, vous avez accès au territoire de chasse. Pas besoin de rouler sur de longues distances pour déjouer les perdrix du secteur.

Pour tout savoir, vous rendre sur le site www.sepaq.com sous l’onglet Réserve faunique du Saint-Maurice ou encore téléphoner au 819 646-5687.

Une fois que la saison de chasse avec hébergement en chalet est terminée, il est possible de pratiquer la chasse quotidienne sur les 784 km2 de la réserve. Cette dernière se situe à 190 kilomètres à l’ouest de Québec et 230 kilomètres au nord-est de Montréal.

Expo Motoneige Quad de Laval

Les amateurs de quad et de motoneige ont rendez-vous les 25, 26 et 27 octobre prochains alors que se déroulera la première édition de l’Expo Motoneige Quad de Laval, à la Place Sports Experts, anciennement Place Forzani. Dans cette salle de 80 000 pieds carrés, vous retrouverez tous les manufacturiers de quad et de motoneige ainsi que de nombreux fournisseurs et distributeurs d’accessoires comme Choko, Importations Thibault, Kimpex, Motovan. Il y aura plusieurs activités comme le Centre d’essai de quads, la vente de véhicules d’occasion et la liquidation de vêtements, pièces et accessoires. Le droit d’entrée de 15 $ sera valide pour les trois jours. Le prix d’entrée sera réduit à 12 $ pour les visiteurs de 60 ans et plus le vendredi 25, de 12 h à 17 h, et pour les dames, de 17 h à 21 h, le même jour.

Chasse jeunesse

Entre le 30 septembre et le 1er octobre derniers, des élèves de la classe Technique de chasse aux petits gibiers sections migrateurs, dirigés par leur enseignant Sylvain Lessard, ont pu profiter des installations de la zec de l’Oie blanche de Montmagny pour vivre une expérience de chasse très spéciale. Ils ont récolté plus de 50 canards sur ce territoire très giboyeux comme l’avait mentionné au Journal le représentant de la zec, Jean-Guy Boulay. Lors de la tenue de l’activité, les jeunes ont pu rencontrer deux chasseurs aguerris, Guillaume Huot et Jean-François Ménard. Pour le président de la zec, M. Michel Lavoie, la tenue de cette activité prouve que son organisation est ouverte à la relève et que le gibier est très présent cette saison.