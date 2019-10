Marleau encore rapide à 40 ans

Patrick Marleau a le logo des Sharks tatoué sur le cœur. Un retour à San Jose représentait un choix logique pour l’ailier de 40 ans.

Le 8 octobre dernier, Marleau a écrit son nom au bas d’un pacte d’un an et 700 000 $ avec les Sharks. Il a accepté le salaire minimum pour revenir là où il a fait ses premiers pas dans la LNH, en 1997-1998.

Le directeur général Doug Wilson l’a convaincu de rentrer au bercail.

« Je suis heureux du dénouement et de revenir à San Jose, a dit Marleau, hier. Je retrouve des visages familiers. J’ai joué à San Jose très longtemps, alors je me sens bien dans cet environnement.

« Je ne croyais pas que c’était la fin pour moi, a-t-il enchaîné. Mon agent et ma famille me répétaient de rester patient. Je me doutais qu’il y aurait une ouverture et c’est parfait à San Jose. Je n’ai toujours pas gagné la coupe

Stanley après plusieurs saisons dans la LNH. Les Sharks ont connu un long parcours l’an dernier et ils ont encore plusieurs éléments de ce noyau. J’aimerais gagner avec les Sharks, mais nous sommes encore loin. Il faut construire notre confiance en saison avant de penser aux séries. »

Un rachat par les Hurricanes

Marleau a passé un été mouvementé. Le 22 juin, les Maple Leafs l’ont échangé aux Hurricanes. Kyle Dubas a sacrifié un choix de premier tour en 2020 pour se libérer de la dernière année de contrat de Marleau à 6,25 millions dans la masse salariale.

L’ailier originaire de la Saskatchewan n’aura jamais mis les pieds en Caroline puisque les Hurricanes ont racheté la dernière année de son contrat le 27 juin.

La même rapidité

Même s’il a patienté jusqu’en octobre avant de se trouver un nouvel emploi, Marleau a rapidement fait sa place avec les Sharks. À son premier match, il a marqué deux buts contre les Blackhawks à Chicago. En cinq matchs, il a obtenu cinq points (2 buts, 3 passes). Pour un joueur de cet âge qui n’avait pas participé au camp d’entraînement, il s’agit d’un très bon départ.

Peter DeBoer l’utilise même au sein de son premier trio en compagnie de Logan Couture et de Timo Meier.

« Patty a une présence importante au sein du vestiaire, a mentionné Couture. Il est une légende de notre sport. Il a joué pour les Sharks pour tellement de saisons avant de partir pour Toronto. J’ai un grand respect pour lui. Il joue de la bonne façon, il joue avec cœur et il est un bon exemple pour nos jeunes.

« Il n’y a plus rien qui me surprend avec Patty, a poursuivi le capitaine. Il est tellement bon. Je l’ai dit souvent, mais il est le meilleur joueur avec qui je me suis entraîné pour la rapidité et les habiletés. On dirait qu’il n’a tout simplement pas ralenti. C’est remarquable. »