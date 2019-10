Photos inédites: Céline Dion souligne la fête de ses jumeaux

Le 23 octobre est une journée importante pour Céline Dion, car ses jumeaux Nelson et Eddy soufflent leurs neuf bougies.

Sillonnant actuellement l'Amérique du Nord dans le cadre de sa tournée «Courage» (son prochain concert est prévu jeudi à Cincinnati), la fière maman a pris le temps de souligner l'anniversaire de ses deux cadets.

Elle a partagé sur Instagram, aux presque 4 millions de personnes qui la suivent, deux photos jamais vues auparavant sur lesquelles on peut apercevoir les deux frères. Difficile de ne pas voir de ressemblance avec leur défunt père, René Angélil.

Sous les deux clichés, la diva a simplement écrit: «Des rires en double et deux fois plus d'amour. Bon 9e anniversaire, Nelson et Eddy ! Je suis tellement fière de mes garçons... – Je vous adore, Maman xx...»

En juin dernier, les jumeaux s'étaient présentés sur la scène du Caesars Palace, à Las Vegas, lors de la dernière soirée de la résidence de leur mère.

Si sa santé lui permet, Céline sera de passage au Centre Bell pour quatre soirs dès le 19 novembre, puis elle sera de retour à Montréal les 18 et 19 février 2020.