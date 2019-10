Plomb dans l’eau: Québec resserre ses normes

Face aux reportages sur les méthodes déficientes d’évaluation du plomb dans l’eau des municipalités et des écoles, Québec abaissera la concentration maximale permise, ainsi que les procédures d’échantillonnage.

Les modifications ont été annoncées mercredi matin par le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, ainsi que ses collègues de l’Environnement et des Affaires municipales. Le directeur national de la santé publique, Ignacio Arruda, était à leurs côtés.

Québec se conformera ainsi à la nouvelle norme de Santé Canada, qui fait passer le maximum permis de 10 microgrammes par litre à 5 microgrammes par litre. Québec devient ainsi la première province au Canada à adopter cette norme, selon le gouvernement Legault.

Désormais, les tests devront également être faits sur le premier jet après 30 minutes de stagnation. Présentement, le prélèvement est fait après cinq minutes d’écoulement, ce qui fausse les données.

Exigences pour les municipalités

Le gouvernement Legault demande également aux municipalités de prévoir un plan pour évaluer la présence d’entrée de service en plomb dans les résidences privées. Celles-ci devront déterminer un échéancier et le coût pour le remplacement de ces entrées de service en plomb.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a rappelé que des programmes existent déjà pour aider les municipalités à faire ces modifications. Québec s’engage donc à «accompagner» les autorités municipales, mais sans promettre de rembourser l’ensemble des dépenses.

Mme Laforest n’a pas non plus exclu que les municipalités refilent la facture aux propriétaires des résidences.

Les échéanciers demeurent également flous, tant sur l’évaluation des entrées de service en plomb que sur leur remplacement. Québec espère avoir un plan d’action des villes et villages d’ici un an, tandis que le remplacement pourrait prendre plusieurs années.

Eau de qualité

Les ministres présents mercredi matin, ainsi que M. Arruda, ont tenu à rassurer la population sur la qualité de l’eau au Québec. Le gouvernement agit par «prévention», ont-ils martelé.

Par ailleurs, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a souligné que les résidences construites après 1980 ont peu de chances d’avoir une entrée de service en plomb.

Plus de détails suivront...