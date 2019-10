PO Beaudoin: une conférence sur la cyberintimidation

PO Beaudoin dit avoir appris de sa mésaventure en taxi.

Celui qui était devenu la risée du web, en mars dernier, après avoir invectivé publiquement (dans des «stories» sur Instagram) un chauffeur qui refusait d’être payé au moyen d’une carte de crédit prépayée, prépare une conférence sur la cyberintimidation, qu’il présentera dans les coles secondaires à compter du mois de novembre.

«La conférence s’appelle «Le pouvoir des réseaux sociaux – Quand la cyberintimidation va trop loin». C’est pour les jeunes, pour montrer que ce qui m’a permis de me rendre où je suis, c’est aussi ce qui m’a permis de me sauver de la plus grande crise de toute ma vie, soit l’histoire du taxi», a laissé savoir PO Beaudoin sur le tapis rouge de la première du spectacle de Korine Côté, mardi.

Profitera-t-il de cette nouvelle tribune pour défendre le sort des propriétaires de taxis?