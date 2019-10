Quatre adultes américains sur dix vivent dans un ménage qui possède une arme

Parmi les centres de recherche fiables que je fréquente en ligne, le Pew Research Center figure avantageusement dans ma liste de favoris. Il est possibible d'y trouver un grand nombre de données sur presque tous les aspects de la société américaine. Le site du Pew vient de diffuser quelques statistiques sur les armées à feu. Si on considère le grand nombre d'armes en circulation et le triste record de tueries, j'ai pensé partager cette publication avec vous.

Après plus de trente ans à étudier et enseigner l’histoire américaine, le trait culturel qui m’étonne le plus chez nos voisins du sud est la relation trouble qu’ils entretiennent avec leurs armes. Si j’en connais les origines et l’évolution historiques, le contexte dans lequel on les utilise aujourd’hui me trouble toujours autant. La violence qui caractérise la société américaine a des sources multiples, mais il est bien difficile de prétendre que l’accès facile aux armes à feu ne constitue pas un facteur aggravant.

L’étude du Pew Research Center se concentre sur sept indicateurs. Si certaines données donnent des frissons, on note au passage une volonté de changement.

Quand on se penche d’abord sur la possession d’armes, on dénombre 3 Américains sur 10 qui en possèdent. Il est cependant important d’ajouter que plus de 4 sur 10 vivent au sein d’un foyer où on retrouve des armes.

Pew Research Center

Parmi les motifs invoqués pour posséder une arme, c’est le désir de protection qui trône au sommet avec 67%. Nos voisins semblent croire qu’on n’est jamais si bien servi que par soi-même. Je vous avouerai que pour avoir séjourné dans certains quartiers de grandes villes américaines, l’idée de me doter d’une arme pourrait m’effleurer l’esprit si je devais m’y établir en permanence. Dans certaines régions, les coupures au sein de certains services des forces de l’ordre ou l’éloignement des secours peuvent contribuer à augmenter le phénomène.

Si les Américains désirent être protégés et qu’un bon nombre d'entre eux choisissent de se procurer une arme, ils sont majoritairement (60%) favorables à un resserrement des contrôles. Acheter une arme devrait être plus difficile.

S’ils ne s’entendent pas toujours sur les moyens à prendre pour mieux contrôler la vente et la possession d’armes, ils désirent presque tous une meilleure vérification des antécédents. Les problèmes de santé mentale les préoccupent également. Devant des taux de réponses favorables dépassant les 90%, les politiciens peuvent difficilement justifier leur inaction.

Une dernière statistique navrante, le nombre de décès par balles est à la hausse dans les dernières années, dépassant le sommet atteint en 1993.

Si vous vous intéressez à cette thématique, voici le lien pour l’ensemble des données du Pew .