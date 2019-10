Sauvé par sa montre intelligente après être tombé d’une falaise

Un homme du New Jersey assure que sa montre intelligente lui a sauvé la vie après qu’il soit tombé d’une falaise.

James Prudenciano et sa copine Paige Paruso se sont perdus dans les bois du parc Hartshorne. Ils sont tombés dans un buisson épineux et se sont retrouvés au bord d’une falaise abrupte.

Pour retourner au niveau du sol, ils se sont assis et ont dû glisser le long de la paroi, espérant finir par atteindre la terre ferme. Or, seule la rivière Navesink coulait sous la falaise.

«On est arrivé au fond et c’est là que c’est devenu une question de vie ou de mort. C’était une chute vers les roches et l’eau», a-t-il raconté.

Le duo a fini par tomber dans l’eau. À ce moment, la montre de James a détecté une chute et a appelé le 911.

«Je criais que j’allais mourir parce que je croyais que j’allais mourir», a-t-il relaté.

Or, avertis par la montre intelligente, les services d’urgence ont pu intervenir rapidement. Ils ont sorti le couple de l’eau et l’ont amené vers un quai. James et Paige ont ensuite été transportés à l’hôpital.

En tombant dans la rivière, James s’est fracturé trois côtes. Malgré sa mésaventure, il assure qu’il continuera de profiter de la nature.

«Même si c’est une histoire horrible, c’est encore quelque chose que j’adore. Ça ne va rien changer pour moi», a-t-il affirmé.