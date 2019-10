Star Wars: The Rise of Skywalker sera le plus long film de la franchise

Préparez-vous, Star Wars: The Rise of Skywalker vous confinera à une salle de cinéma pendant pas moins de 2 heures et 35 minutes, devenant ainsi le plus long film de la mythique franchise.

Ce faisant, le neuvième volet de la saga sera à peu près 3 minutes plus long que The Last Jedi. On n’atteindra toutefois pas les trois heures et des poussières d’Avengers: Endagame.

Notons que les billets pour The Rise of Skywalker peuvent être réservés dès maintenant au Canada, notamment dans les cinémas de Cineplex.

L’établissement de la chaîne à Toronto, le Scotiabank Theatre, présentera pour sa part les 18 et 19 décembre un marathon des neuf films de la série principale, qui durera au total... 21 heures!

Une belle façon de lancer avec fracas le temps des Fêtes.

Pour les autres, Star Wars: The Rise of Skywalker sera présenté en salles dès le 19 décembre en début de soirée.