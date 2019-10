Stéphane Rousseau exposera ses toiles à Montréal

Stéphane Rousseau révélera une autre facette de sa personnalité en présentant une quinzaine d'acryliques dans l'exposition «Origine» qui se tiendra du 21 novembre au 14 décembre à la galerie d'art Yves Laroche, à Montréal.

Ses oeuvres teintées de noir, blanc, gris et or se retrouvent sur des toiles en bois. Elles sont le reflet du voyage introspectif que l'humoriste se permet également loin de la scène.

«Je me pose beaucoup de questions même si je ne prends pas la vie trop au sérieux et dans mes toiles, je me plais à brouiller les pistes quand elles sont trop ¨dark¨. Je leur ajoute un trait d'humour, comme j'assombris parfois une oeuvre plus joyeuse», détaille-t-il dans un communiqué.

Depuis qu'il est enfant, Stéphane Rousseau est fasciné par les monstres. Cet intérêt marqué s'est transposé sur ses toiles. «Mes monstres représentent les excès, les raccourcis qu'on prend, les erreurs que l'on fait et que l'on répète sans cesse, mais qui finissent par devenir des alliés. Mes monstres étaient plus menaçants avant. Aujourd'hui, ils m'accompagnent et ça se reflète dans mes toiles.»

Déjà, il a été possible de voir certaines de ses créations lors de ses spectacles, à la télévision et grâce aux réseaux sociaux. Sur son site web (stephanerousseau.ca), on peut aussi le voir en pleine action.