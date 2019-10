Une tradition vieille de 38 ans

À sa 38e année d’existence, la traditionnelle collecte de sang annuelle du Canadien a réuni mercredi au Centre Bell des participants de différentes générations qui ont autant à cœur le don de vie que le succès de leur équipe favorite.

Fidèle à son habitude, Geoff Molson est allé saluer les donneurs, dont plusieurs portaient fièrement un chandail de la formation montréalaise.

« J’aime tâter le pouls de la population, a raconté le président du CH en entrevue au Journal de Montréal. Je suis très sensible à leurs commentaires. Le pouvoir de la bannière du Canadien est utile pour attirer les amateurs à donner de leur sang.

« Chaque don peut sauver quatre vies. C’est très plaisant d’aller les remercier. Nous avons besoin de leur appui et c’est réconfortant. » Photo Louis Butcher

Éviter les blessures

Quand on lui a rappelé que les amateurs rencontrés n’en avaient que pour les espoirs de l’équipe, Molson s’en est réjoui.

« J’adore ce genre d’opinions, a-t-il souligné. Il est vrai de constater que nos jeunes joueurs sont prometteurs. »

Sur le début de saison du Tricolore, Molson se croise les doigts.

« L’équipe doit demeurer en santé et c’est le cas actuellement. Si on peut éviter les blessures, je pense qu’on peut faire un beau bout de chemin. »

Sent-il, comme plusieurs observateurs, ce besoin d’acquérir un défenseur gaucher ?

« C’est une bonne question à poser à Marc Bergevin ou à Claude Julien, a-t-il répondu. Je ne m’implique pas dans les décisions hockey, mais j’approuve tout ce qui peut améliorer notre équipe. » Photo Louis Butcher

Richer profite de la vie

À 53 ans, Stéphane Richer croque dans la vie après avoir connu une brillante carrière dans le hockey professionnel.

« Je suis un tout nouveau grand-papa, a fait remarquer celui qui, comme plusieurs autres anciens Canadiens, est venu encourager les donneurs. La naissance de ma petite-fille [Emma] m’a fait réaliser beaucoup de choses. Plus tu vieillis, plus tu dois apprécier la vie. Je prends le temps pour aller la visiter le plus souvent possible à Chicago, où elle demeure. »

Sa fille Alexa a marié un Américain. C’est d’ailleurs aux États-Unis, en Floride précisément, que Richer passe une partie de son temps.

« J’ai tout vendu mes commerces, dont mon terrain de golf à Montpellier [en Outaouais], a-t-il indiqué. Je me tiens aussi très occupé avec les anciens Canadiens. Nous disputons plus d’une trentaine de matchs partout au pays. Ça nous garde en forme. »

Vivement un défenseur gaucher !

Richer tient le même discours que Geoff Molson. Si les joueurs du Canadien peuvent se tenir à l’écart des blessures, cette équipe peut causer des surprises.

« L’an dernier, a-t-il relaté, elle a perdu Shea Weber et elle en a souffert. Qui plus est, le CH a un urgent besoin d’acquérir un défenseur gaucher. Tout le monde le croit, moi le premier. L’organisation doit bouger de ce côté-là, car elle a besoin d’un joueur plus expérimenté que Victor Mete pour épauler Weber. Mais d’un autre côté, il faut donner la chance aux jeunes et ne pas lancer la serviette trop rapidement dans leur cas.

« Ils doivent rester à Montréal, de renchérir Richer. Le Canadien doit cesser d’échanger des jeunes joueurs aux autres équipes comme il l’a fait dans le passé. Cette équipe doit apprendre de ses erreurs.

« Mais le principal, c’est de se qualifier pour les séries éliminatoires. Avec un Carey Price en forme, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Regardez ce qu’ont fait les Blues de St. Louis et leur gardien Jordan Binnington en remportant la coupe Stanley. »

Déjà 30 ans

Richer est le dernier joueur du CH à avoir inscrit 50 buts, exploit qu’il a réalisé deux fois (1987-1988 et 1989-1990) en trois ans dans l’uniforme tricolore.

« C’est incroyable de penser que ça va faire 30 ans cette année. C’était la belle époque, a-t-il rappelé. J’ai été choyé en jouant avec des coéquipiers comme Mats Naslund, Bobby Smith, Larry Robinson et bien d’autres. Ils me mettaient la rondelle sur la palette et ils me facilitaient la tâche. »