Vidéotron : des difficultés techniques importantes

Les clients de Vidéotron sont aux prises avec une interruption des services mercredi soir dans la région de Québec.

« Nous souhaitons vous aviser que nous éprouvons présentement des difficultés techniques avec nos services dans la région de la ville de Québec et ses environs, nos techniciens s’affairent actuellement à rétablir la situation le plus rapidement possible », a écrit le fournisseur sur son compte Twitter vers 20 h 20.

D'après l'entreprise, les difficultés techniques dans la région de Québec sont reliées à des problèmes électriques dans un des sites.

« Nous sommes désolés des désagréments que cette situation pourrait causer à nos clients et nous les remercions pour leur patience », a répondu une porte-parole vers 20 h 45.