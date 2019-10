RANCOURT, Benoit



À son domicile, le 14 octobre 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Benoit Rancourt, fils de feu monsieur Rolland Rancourt et de feu dame Lucienne Hamon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses frères: Serge (Pauline Paré), Claude (Jocelyne Raymond), Gaétan (Suzanne Desrosiers) et Gilles (Line Lachance); ainsi que ses oncles, tantes, neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Casti tout spécialement madame Thérèsa Yanni de même que le personnel de la Résidence St-Rodrigue tout particulièrement madame Nathalie Paré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des personnes handicapées de Charlesbourg, Boîte postale APHC, C.P. 34054, Québec, QC, G1G 6P2, tél. : (418) 626-8686, https://www.aphcharlesbourg.com