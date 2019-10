LABRANCHE, Albert



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 13 octobre 2019, à l'âge de 82 ans et 1 mois, est décédé monsieur Albert Labranche, pilote de navire C.P.B.S.L. (corporation des pilotes du Bas St-Laurent), époux de madame Suzie Boulianne, fils de feu madame Wilhelmine Poirier et de feu monsieur Adélard Labranche. Il demeurait à Lévis.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Marcellin Les Escoumins. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Hendrick, Charles (Mireille Gauthier) et Frédérick (Évelyne Poulin); sa petite fille Ariane; ses frères et soeurs: feu Robert (Colette Sévigny), feu Raymond, feu Adélard jr (Louisette Rochefort), feu Marc (Aline Deschênes), Thérèse (feu Donat Dubé), Noëlla (feu Léo Goulet), Maurice (feu Pauline Pomerleau), feu Normand (feu Jeanne d'Arc Malenfant), Hélène (Raymond Pépin), Wilfrid (Denise Dubé), feu Cécile, Laurence (Pierre Simon) et Mariette (feu Jacques Gamache); sa belle-mère Béatrice (feu Jacques Bouliane et feu Jean-Claude Morneau); ses beau-frères et belles-soeurs: Régine (Gaston Gagnon), Dominique (Suzanne Dufour), Dany, Sonia Morneau (Donald Corneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Un remerciement spécial à sa cousine et amie Claudine Duguay pour sa présence et son aide précieuse. Nous remercions également le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385,Courriel :fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.