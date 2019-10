BLANCHETTE, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Roland Blanchette, époux de feu madame Rolande Filteau, fils de feu monsieur Joseph Blanchette et de feu madame Juliette Rouleau. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Jane Kelly), Lynda (Guy Fiset) et Daniel (Lynda Duchesne); ses petits-enfants: Anik Morin (Pascal Brisson), Jean-Philippe (Magalie Tremblay), Jeff et Dave; ses arrière-petits-enfants: Olivier, Laurence et Alexis; ses frères et sœurs: Ghislaine (Gilles Champagne), Roger (feu Noëlla Mercier, Alice Pétrin), feu Denis (Georgette Bussière), feu Jean (Denise Paradis), feu Jeannine (feu Adrien St-Hilaire), Yves (Janet Murphy), Isabelle (feu Claude Rodrigue), feu Marc (feu Céline Champoux), feu Rachelle, Jean-Guy, Jean-Luc (Nicole Laverdière), Gaétane (Jean-Guy Delisle), Thérèse (feu Claude Pin), Solange (Laurent Drouin), Gabriel, Diane (feu Richard Morin), Christiane (Georges Patry) et Marcelle (Yvon Gagné); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Filteau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à la maison funérairedès 9h.