PERRON, Paul C.



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 octobre 2019, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédé monsieur Paul C. Perron, époux de feu Colette Lavallée, fils de feu Théodule Perron et de feu Véronica Cullen. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Le cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lina (William), Odette, Guy (Carole), Nathalie (Yves); ses petits-enfants: Lucas, Léa, Samuel (Jacinthe), Charles (Stéphanie), Simone, Gabriel (Mylène), Anne, et Pascal; son arrière-petite-fille Victoria; son arrière-petit-fils Théodore; sa sœur Ellen; son frère Bruno (Réjeanne); son beau-frère et ses belles-sœurs; ses cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, Tél : 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.