TREMBLAY, Rosaire



Au Centre Hospitalier de La Malbaie, le 14 octobre 2019, à l’âge de 78 ans, est décédé M. Rosaire Tremblay, conjoint de dame Blandine Dassylva et fils de feu Azarias Tremblay et de feu dame Lauretta Pedneauld. Il demeurait à La Malbaie. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, auxsamedi le 26 octobre de 8h30 à 11h15 suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe Blandine, son fils Denis Tremblay, ses sœurs: Blanche-Yvonne (feu Claude Pilote) et Aline (René); ainsi que beaux-frères et belles-sœurs des familles Tremblay et Dassylva, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Hospitalier de La Malbaie pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Mains de L’Espoir de Charlevoix, formulaires disponibles au salon ou en ligne : www.mainsdelespoir.org/fondation. La direction a été confiée aux