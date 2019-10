TANGUAY, Damien



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 17 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Damien Tanguay, époux de dame Estelle Giguère. Il était le fils de feu monsieur Paul Tanguay et de feu dame Rose-Alba Simard. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, le samedi 26 octobre 2019, de 13 h à 14 h en la Basilique Sainte-Anne-de-beaupré, 10018, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc) G0A 3C0.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Estelle, ses enfants: Lyne, Annie (Sébastien Verreault) et sa petite-fille Katie Verreault; son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur: Carmelle (feu Roger Racine), Margo (Germain Lavoie), Claude (Nicole Boucher), Bernadette (feu Jacques Cloutier) et il était le frère de feu Côme (feu Yvette Racine), feu Angelys (feu Louise Racine), feu Germaine (feu Bernard Falardeau), feu Gabriel, feu Bruno; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Giguère: Margot (feu Denis Paquet), Richard (Johanne Gagnon), feu Gaétan (Johanne Tremblay) et il était le beau-frère de feu Louise (feu Gaston Côté), feu Jean-Louis, feu Jean-Marc et feu France. Il laisse également dans le deuil un grand ami de la famille Georges Potvin, ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le docteur Robert Cadrin, le personnel du 2e étage de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le docteur Carl Daigne et le personnel de soins de Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués, le soutien et le dévouement porté à Damien.