LANGLOIS, Denise Chamberland



Au CHUL, le 19 octobre 2019, à la veille de ses 78 ans, est décédée madame Denise Chamberland, épouse de feu Jacques Langlois, fille de feu madame Berthe Tessier et de feu monsieur Gabriel Chamberland. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, aule vendredi 25 octobre 2019, de 18 h à 21 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle était la mère de Lucie et Josée, la grand-mère de Jacob, Joshua et Victor et la sœur de Diane; ainsi que nièces, neveux, cousines, cousins, amies et amis, particulièrement sa grande amie de longue date Denyse Turgeon. La famille tient à remercier toute l'équipe du service de gériatrie(UCDG) du CHUL, pour l'excellence des soins prodigués et tout particulièrement la Docteure Julie Couture pour son accompagnement, son écoute et son professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ( au fond dédié à la recherche sur les maladies neurodégénératives du Dr Robert Jr. Laforce) Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, Qc G1J 0H4 Tél : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.