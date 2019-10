GAIGNARD, Laurette Duval



Au Pavillon Saint-Alexandre de Thetford-Mines, le 10 septembre 2019, est décédée entourée de l'amour de ses proches, à l'âge de 92 ans, Mme Laurette Duval, épouse de feu Paul Gaignard. Elle était la fille de feu William Duval et de feu Éva Veilleux. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Jacynthe (André Vachon), Johanne (Gilles Parent), Lucien (Nicole Bérubé) et Pauline (François Vien); ses petits-enfants : Dave, Janic, Jessica, Julie, Justine, Larryssa et Maxime; ses arrière-petits-enfants : Philippe et Tristan. De la famille Duval, elle était la sœur de : Carmelle (feu Armand Veilleux), feu Henri (Geneviève Veilleux), feu Léopold (Fleurette Champagne), feu Martin (feu Louisette Deblois), Patrice (Monique Veilleux), feu Philippe (feu Madeleine Gamache), Raymond (prêtre) et feu Victor (Blanche Poulin). De la famille Gaignard, elle était également la belle-sœur de : feu Arthur (feu Béatrice McKenzie), feu Emilia (feu Xavier Vachon), feu Félix (feu Alice Compagna), feu Germaine (feu Armand Allard), feu Jean (feu Ernestine Duchesne), feu Louis (feu Gertrude McKenzie), feu Louise (feu Albert Compagna), feu Marie (feu Rosario Compagna) et feu Pauline (feu Ovila Lavigne). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le samedi 26 octobre 2019 à compter de 9 h 15 en l'église de Saint-Victor-de-Beauce (298, rue Principale, Saint-Victor, QC, G0M 2B0).La famille désire remercier le personnel du Pavillon Saint-Alexandre pour les bons soins prodigués, les marques d'attention et le dévouement à son égard. Un remerciement particulier à Jacynthe et André Vachon qui ont été si dévoués envers elle ces dernières années, ainsi qu'à l'intervenant spirituel, José Pereira, du Pavillon Saint-Alexandre. Les personnes qui le désirent peuvent témoigner leur sympathie par un don au Fonds Centre d'hébergement de Saint-Alexandre de Thetford (1651, rue Notre-Dame est, Thetford-Mines, G6G 0C1, téléphone : (418) 338-7777. La famille a confié la direction des funérailles à la