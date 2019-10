LAVERDIÈRE, Patrick



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 octobre 2019, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédé monsieur Patrick Laverdière, époux de madame Pierrette Gariépy, fils de feu dame Léa Garant et de feu monsieur Albert Laverdière. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Outre son épouse Pierrette Gariepy, il laisse dans le deuil sa sœur Lucette (feu Eugène Beaudet); ses belles-sœurs et beaux-frères : Henriette (feu Paul-Émile Métivier), Denise (Robert Bégin), feu Monique (feu Roland Laflamme) et Micheline (Gilles Marceau), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 18 h.L'inhumation des cendres aura lieu le lundi 28 octobre 2019 à 10 h 30 au cimetière Saint-Charles.