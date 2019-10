LAQUERRE, Renald



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Renald Laquerre, fils de feu dame Jeannette Gervais et de feu monsieur Joseph Laquerre. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Chantal, son gendre Denis Bergeron; ses petits- enfants: Catherine et Guillaume. Il laisse également dans le deuil la mère de sa fille Pierrette Tousignant, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Louis-Gilles (feu Irène Tousignant), feu Monique (feu Léonard Brisson), feu Fernand (Monique Carignan), Mariette (feu Julien Baril), feu Gilbert (Laurencia Gervais), feu Jean-Marc (Claudine Mailhot), Madeleine (Gilles Paquin), Thérèse (Gérard Mailhot), feu Roger et feu Michel; ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s, tout particulièrement Pierrette Tardif et sa famille. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 2 novembre 2019 à 10 h au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.