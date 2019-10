KAPRYKOWSKI, Joseph



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 octobre dernier, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Joseph Kaprykowski, époux de madame Jeannette Beaudoin. Il était le fils de feu Maria Brylka et de feu Joseph Kaprykowski.La famille recevra les condoléances auvendredi le 25 octobre 2019 de 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 11h30.et de là, au cimetière paroissial de Saint-Malachie. Il est allé rejoindre ses deux fils Dany, Simon et il laisse dans le deuil son épouse Jeannette Beaudoin. Il était le frère de: feu Edward (feu Paula Marza), feu Clément (feu Denise Van-Tighem), Maria (feu Jean Mackowski) et feu Irène (feu Jojo Mattiacci). De la famille Beaudoin, il était le beau-frère de: feu Audélie (feu Antonio Fortin), feu Lucienne (feu Robert Fortin), feu Lucien (feu Thérèse Moore), feu Rose-Hélène (feu Roger Auby), feu Florence (Roland Comeau), feu Paul-Emile (feu Jeannette Gosselin), feu Jeannine, Alfred (Noëlla Béland) et feu Florien. Il laisse également dans le deuil son neveu Henri Moutchen; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et ses ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 9e étage, pour les bons soins prodigués à mon époux. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la