BÉDARD, Nicole



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1 octobre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Nicole Bédard, fille de feu madame Blanche Martineau et de feu monsieur Eugène Bédard. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Véronic (Michel), son fils Etienne (Rachel), son conjoint Raymond, ses petits-enfants: Olivier, Justin, Sarah- Maude et Jean-Christophe, sa sœur Thérèse, son frère André (Murielle), ainsi que plusieurs parents et amis. Un don à la société de recherche sur le cancer serait apprécié.