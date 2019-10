PROULX, Chantal



Au CHUL de Québec, le 9 octobre 2019, à l'âge de 56 ans et 10 mois, est décédée madame Chantal Proulx, conjointe de monsieur Robert Asselin. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Proulx et de feu dame Thérèse Picard. Elle demeurait à La Durantaye. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 25 octobre 2019 de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Robert, ses enfants : Catherine Proulx-Asselin (Normand Allen), Kevin Proulx-Asselin (Stéphanie Carrier), ses petits-enfants : Ophélie Allen, Madison Asselin, ses frères et sœurs : Lyne (Richard Beaulieu), Carole (Jean Gobeil), feu Brigitte (feu René Cadrin), Sonia (Henri Arsenault), sa belle-mère : Colette Lemieux (feu Émile Asselin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin: Lise (Michel Racine), Nicole (Daniel Audet), Raynald, Jocelyne (Rémi Bélanger), Raymond, Denis, Johanne (Réjean Boutin), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction a été confiée à la