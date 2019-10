DESLAURIERS, Jean



Paisiblement chez lui, le 13 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé le Dr Jean Deslauriers, fils de feu Tancrède Deslauriers et de feu Yvonne Béland. Il laisse dans le deuil son épouse Debbie Reath Deslauriers, avec qui il a été marié 44 ans, ses fils Daniel, David (Erinn Ipsen), André (Maria Gundersen), Philippe (Emie-Liza Caron St-Pierre) et Patrick, ainsi que ses petits-enfants Alice, Élise, Cara, Édith et Jules. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-mère Ruth Johnston Reath, sa belle-sœur Penny Reath (Michael Collins), son beau-frère Wayne Reath (Donna Mills), ses nièces Marie-Claude, Catherine, Andréanne, Jennifer, son neveu Christopher, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il fut précédé par sa sœur Hélène et son beau-père Lester Reath.et sera suivie d'un léger goûter à l'école adjacente à l'église. Pour celles et ceux qui ne pourront assister à la célébration, une rencontre avec la famille Deslauriers aura lieu à l'église de 10 h à 12 h le samedi 2 novembre. La famille tient à remercier le Dr Jocelyn Grégoire et le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), la Dre Caroline Gagnon, ainsi que l'équipe de soins palliatifs à domicile (CLSC Beauport) et le Dr Paul Bonenfant pour le professionnalisme et la bienveillance dont ils ont fait preuve. La famille est profondément reconnaissante à tous ceux ayant exprimé leur amour, admiration et gratitude pour la vie extraordinaire de Jean. À la mémoire de son dévouement en chirurgie thoracique, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, chemin Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, G1V 0B8.