COUTURE, Normand



À l'hôpital Général de Québec, le 11 octobre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Normand Couture entouré des siens. Il était l'époux de madame Gisèle Côté, fils de feu madame Rachel Fréchette et de feu monsieur Edmond Couture. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléancesde 13h00 à 17h00Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants François (Nathalie Foucher), Simon (son ex-épouse, Annie Bouffard), Josette (Jonathan Gauthier). Ses petits-enfants Christophe, Flora, Morgane et Zoé, Edmond, Chanelle, Milia, Anaëlle. Ses frères et sa sœur: Renald (Debbie Pelletier), Jeannine (Raymond Sylvain) Léandre (Jeanne Dubois), Ghislain (Marielle Paquet). Beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes et plusieurs neveux et nièces ainsi que de précieux amis. Nos remerciements chaleureux à l'équipe médicale et au personnel de l'Hôpital Général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.