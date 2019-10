FAGUY, Jacqueline Fortin



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 15 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jacqueline Fortin, épouse de feu monsieur Raymond Faguy, fille de feu monsieur Charles Fortin et de feu Angélina Gagnier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roger (Sylvia), feu Robert (Denise), David, Christine (Brett), Lynne (Marc-André), Daniel et Marie-Hélène (Léo); ses petits-enfants: Horst, Éric, Isabelle, Benoît, David, Rachel, Anne, Thomas, Louis-Alexandre, Ludovic et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Julienne, Rose, Mia, Ryan, Syrine, Zyad, Horst Jr., Olivier, Laurie et Rose-Aimée; ses frères et soeurs: feu Jacques (feu Marceline Lessard), feu Roger (feu Yvette Bossé), feu Michel, Pauline (Jean-Guy Cadorette) et Paulette (Jimmy Roberge); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Faguy; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un immense merci aux docteures Christine Côté, Josette Castel et Julie Lemay de l'Hôpital Saint-Sacrement pour la qualité des soins et leur approche humaine, respectueuse et attentionnée. Un très grand merci également au personnel dévoué et attentionné des soins palliatifs, dont notamment le personnel des soins infirmiers, de l'entretien et des services alimentaires. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frLa famille vous accueillera auà compter de 14h30.