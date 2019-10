GAUTHIER, Jeannine Laberge



Au centre d'hébergement Saint-François, le 15 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jeannine Laberge, épouse de feu monsieur Maurice Gauthier, fille de feu dame Odila L'Heureux et de feu monsieur Joseph Laberge. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléances,de 12h30 à 14h,Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles-Borromée, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses fils: Christian (Dominique Bouffard), Benoît (Diane Bertrand); ses petits-enfants: Véronique Gauthier (Simon Robidoux), Jonathan Gauthier (Véronique Plante); ses arrière- petits-enfants: Tristan, Logan et Maverick; sa sœur: Jeanne-d'Arc (André Bourget); ses belles-sœurs: Rose-Marie Gauthier (Jean-Pierre Lepage), Nicole Gauthier et Huguette Dumont (feu Jean-Claude Laberge); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs décédés. Un merci spécial pour les belles années passées à la résidence Place Alexandra, ainsi qu'un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement Saint-François, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre d'Hébergement St-Jean Eudes inc., 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Québec) G1H 7J5, tél. : 418 627-1124, poste 1228, site Internet : https://www.chsje.qc.ca/fondation.htm. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.