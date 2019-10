ROY, Fernand



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 5 octobre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Fernand Roy, fils de feu Adjutor Roy et de feu Alma Gauvin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit à partir de 12 h 30. Il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Johanne), Lynn (François) et Neil (feu Brigitte); ses petits-enfants : Laurent (Lauriane), Angélique (Mattéo), Jeanne (Julien) et Antoine, l'ont prédécédés ses frères et sœurs : Colette Parent (René), Thérèse Perron (Yoland), Charles-Aimé et Rosaire (Marthe), ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.