RHÉAUME, Richard



Aux soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, le 14 octobre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Richard Rhéaume. Il était le fils de feu M. Jean Rhéaume et de feu Mme Madeleine Côté. Il demeurait à Saint-Narcisse, autrefois de Scott. La famille vous accueillera aule vendredi 25 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 et de 19h00 à 21h00. Le samedi 26 octobre 2019 de 9h00 à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses 2 filles : Geneviève (Harold Turmel) et Amélie (Marc-André Lacasse), ses petits-enfants: Charles- Olivier, Léa et Alec Turmel, Arnaud et Hubert Lacasse, ses frères et sœurs: Colette (Marcel Fortin), Roger (Hélène Bolduc), Mario (Lise Maheu) et Michel (Judith Godbout). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier ses précieuses amies Marie et Gisèle, ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à ses collègues d'Offset Beauce pour leur soutien, aide et grand dévouement envers notre papa Richard. Un don à la Fondation le crépuscule serait apprécié : https://www.lecrepuscule.ca