LECLERC, Conrad



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 10 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Conrad Leclerc, époux de madame Ghislaine Voyer, fils de feu madame Ombéline Leclerc et de feu monsieur Léonidas Leclerc. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10h45 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles a une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Voyer; ses enfants : Gaétan (Carole Marier) et Réjean (Suzanne Parent); ses petits-enfants : BenoÎt, Geneviève, Mélissa et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Alexis, Sarah, Logan, Éliott et Edouard; ses frères et sœurs : feu Juliette (feu Antonio Émond), feu Louisette (feu Bernard Fortin), feu Jacqueline (feu René Gauthier), feu Tancrède (feu Émilienne Richard), feu Robert (feu Gilberte Béland), feu Dominique (Reinette Rhéaume), feu Angéline (religieuse), feu Clément (feu Madeleine Beaudry), Pierrette (feu Georges Pagé), Jacques (Huguette Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs : Feu Joseph-Albert Voyer (feu Étiennette Guay), feu Lucienne Voyer (religieuse), feu Paul-Émile Voyer (feu Cécile St-Pierre), feu René Voyer (feu Marie-Joseph Simard), Albertine Voyer, feu Marcel Voyer (feu Jeanne-D'Arc Rochette), feu Raymond Voyer (feu Françoise Baron), feu Gemma Voyer (feu Raymond Beaulieu), feu Carmen Voyer (feu Marcel Gilbert), feu Jeannot Voyer (Liliane Marquis), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement tout le personnel du CHSLD du Christ-Roi pour leur délicatesse envers notre famille et pour les soins exceptionnels à notre être cher. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer (190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec), Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.