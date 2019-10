COOK, Régent



Au Centre Hospitalier de l'Université Laval, le 17 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Régent Cook, fils de feu madame Marie-Louise Bédard et feu monsieur John Cook, époux de madame Denise Vézina. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, audimanche le 27 octobre 2019 de 13h à 16h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles, lundi le 28 octobre 2019 à 11h. Il laisse dans le deuil ses filles: Kathleen et Audrey (Simon Labrie); ses petits-enfants: Maiwenn, Elizabeth et William; les membres de la famille Vézina: Monique (feu Roger Binet) et Rachel; sa nièce Nicole Touzel, ses beaux-frères et belles-sœurs: Lise Simard, Jean-Louis Parent, Carlos Marzaro et Denyse Veilleux; ainsi que plusieurs autres nièces, neveux et ami(e)s incluant les ami(e)s d'Hawaiian Gardens. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Yvette (feu Gaston Cadinal), Lucille (feu René Paré), Jeannine (feu Léopold Leclerc), John, Madeleine, Pierrette (feu Jean Marie Drolet) et Marie Marthe; les membres de la famille Vézina: Charles-Henri (feu Lucille Girard), Liliane (feu Eudore Touzel), Doris et Michel. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'aile D du CHUL et Dre Diane Morin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, des formulaires seront disponibles sur place.