MC LAUGHLIN, Claudette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 19 octobre 2019, à l'âge de 73 ans 11 mois, est décédée subitement dame Claudette Mc Laughlin, épouse de feu monsieur Emilien Lirette. Née à St-Paulin d'Alibert, le 10 novembre 1945, elle était la fille de feu dame Obéline Power et de feu monsieur Laurence Mc Laughlin. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son ami de cœur Jean-Marie Savard, elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Colette (Patrice), Diane (Michel), André (Nathalie), Stéphanie (Bob); ses petits-enfants : Kassandra, Jimmy, Alex, Noémie, Félix; ses arrière-petits-enfants : Ali, Aïsha, Malik; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Allen (Ginette), Denise (Yvon), Jean-Claude (Claudette), feu Colette, Roger (Suzie), Lise (Jean-Luc), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les Funérailles sont sous la direction de :