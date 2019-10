BLANCHET, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 30 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Blanchet, époux de feu madame Thérèse Ferland, fils de feu madame Laura Blanchette et de feu monsieur Jean-Marie Blanchet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h45.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Mausolée Marie de l'Incarnation du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Louise (André Sansfaçon), Richard (Lina Jean), Denis (Jana Knizakova) et Chantal; ses petits-enfants: Olivier, Véronique (Étienne), Amélie (Simon), Alexandra, Jean-Nicolas (Jessica), Samuï (Sandra) et Nadi (Rachel); ses arrière-petits-enfants: Thomas, Charlie-Rose, Samuel, Elliot, Emma, Théo et Ophélie. Il était le frère de: feu Françoise, feu Philippe (feu Thérèse Durand), feu Julienne (feu Adrien Dupuis), feu Laurence (feu Odilon Boiteau), feu René (feu Odette Belleau), feu Fernand (feu Fernande Blouin), Jacques (Francine Howe), Jeannine (Jean-Claude Papillon), Étienne (Thérèse Paquet), feu Gilbert (Louiselle Senneville), Robert (Colette Rhéaume) et Huguette. Il était le beau-frère de: feu Charles-Henri, feu André (feu Yvette Renaud), Yolande (Clément Rochon), Laurence (Arthur Morin), Raymond (Gisèle Dumas), Jacques (feu Lise Boutet), Gilles, Jean-Paul (Yolande Proulx), feu Armand et Françoise (feu Lucien Moreau). Il laisse également dans le deuil sa tante Anne-Marie, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web:www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.