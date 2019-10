TARDIF, André



Au CHSLD Paul Gilbert de Charny, le 11 octobre 2019, à l'âge de 96 ans et 10 mois est décédé monsieur André Tardif, époux de dame Fernande Audesse. Il était le fils de feu monsieur Héliodore Tardif et de feu dame Emma Dussault. Il est né et a vécu toute sa vie à St-Gilles de Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Fernande, ses enfants: Réjean (Suzanne Bérubé), Alain, Bruno (Jacinthe Landry), Patrice, Gino (Nathalie Martel); ses petits-enfants: Audrey-Anne (Daniel Levasseur-Simms) Marc-Antoine (Stéphanie Lacroix) Jean-Sébastien (Sarah St-Hilaire), Stéphanie (Jean-Pierre Vaillancourt), Sarah, Dany; ses arrière- petits-enfants: Liam Simms et Charlotte Vaillancourt. Il laisse également dans le deuil, son frère Laurent Tardif (Lorraine Guilbeault); ses beaux-frères et belles-sœurs: Fernand Audesse (Diane Tardif), Bernard Audesse (Lise Plourde) et il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Joseph (Clémence Perron), Albert (Thérèse Jallet), Robert (Monique Patrice), Michel (Georgette Tremblay), Anna (Émile Genest), Rose (Maurice Roy), Jeannette. Il laisse aussi en deuil son filleul Hubert Tardif ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Paul Gilbert de Charny (Unité Le Carrefour) pour les excellents soins prodigués et l'attention apportée. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 25 octobre 2019 de 19h à 21h et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise pour les jeunes contrevenants (la Fondation de la deuxième chance) 75 carré Sir Georges-Etienne Cartier, Local 206B, Montréal (Québec) H4C 3A1. Pour faire un don directement sur le site : https://www.fqjc.org/fr/simpliquer /#don