VEILLEUX

Madeleine Sanschagrin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 octobre 2019, à l'âge de 86 ans, entourée de l'affection des siens, est décédée dame Madeleine Sanschagrin, fille de feu M. Joseph Edouard Sanschagrin et de feu dame Julienne Carette, épouse de M. Claude Veilleux. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Guy (Sylvie Faucher), Denis (Carmelle Nolet), Pierre (Doris Simard) et Sylvie (Daniel Clouet); ses petits-enfants: Maxime, Mélissa, Simon, Stéphane, Vincent, Mélanie, Marilyn, Catherine, Catherine et Émilie; ainsi que sept arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Louisette (feu Léo Grenier), André (Réjeanne Guay), Jacques (Sylvie Brousseau), Marcel (Gail Ferguson), feu Michel, Jean (Dolorès Tremblay), Maurice et Nicole; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Veilleux: Benoît (Lili Vachon), Suzanne (feu Maurice Dionne) et Michel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca