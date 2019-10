DEMERS, Jean-Guy



A L'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre 2019, à l'âge de 68 ans et 8 mois, est décédé, entouré de sa famille, M. Jean-Guy Demers. Il était le fils de feu monsieur Maurice Demers et de feu madame Rose-Alma Couture. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa soeur Céline (Pierre Drolet), ses frères : Paul, Denis (Doris Genest), Yvon (Julie Nolin), ses neveux : Stéphane Dorval (Sophie Poulin), Eric Dorval (Julie Thivierge), Gabriel Demers (Caroline Beauchemin), Daniel Demers (Sandra Pelletier), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies mentales https://www.fondationdesmaladiesmentales.org/. La famille tient à remercier les premiers secouristes et particulièrement ceux de la Société des Traversiers du Québec pour leur dévouement et leur courage.